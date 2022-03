Kim Kardashian sube fotos con Pete Davidson por primera vez

ESTADOS UNIDOS.- Este viernes 11 de marzo, la empresaria, artista de reality, abogada e influencer, Kim Kardashian hizo pública una imagen donde aparece con su nueva pareja. Se trata de la primera que Kim comparte con él después de su divorcio. En su página de Instagram, se le puede ver acompañada de Pete Davidson. El post muestra a Kim y Pete durante lo que podría ser su pasada cita de San Valentín en NY. Se les puede ver muy cerca uno del otro, mientras mantienen contacto visual y yacen en el suelo; también sonríen junto a un espejo. En dos de las fotografías aparece Kim posando con un abrigo brillante color plata; en otras dos, aparece con Pete.

Además, la publicación incluye una conocida frase, que se ha hecho viral a manera de meme, en referencia a la película The Town (“I need your help can’t tell you what it is…”). La descripción del post completa la frase mostrada en imagen: “Whose car are wey gonna take?”, en una actitud que refleja la complicidad y confianza que Kim siente con su nuevo novio, Pete.

La famosa tiene casi trescientos millones de seguidores. La mayoría se mostró feliz por la pareja; sin embargo, otros comentaron la posibilidad de que fuera solo una forma de distraer a todos de la última polémica de la Kardashian, en torno a sus comentarios sobre las mujeres.

El divorcio con Kanye

El pasado 2 de marzo, después más de un año de desgastante proceso de separación, Kim Kardashian obtuvo finalmente la disolución de su matrimonio con Kanye West. El cantante, por cierto, no estuvo presente. Además, ella debió acatar ciertas condiciones con respecto a los bienes económicos de ambos y someterse a cuestionamientos por parte de la corte para conseguir su objetivo.

Con todo, el pasado 14 de febrero el mismo Kanye envío una camioneta con rosas a Kim. Hay que aclarar que, apenas unos días antes, el una vez candidato a la presidencia estaba saliendo con la actriz Julia Fox. Tiempo después, publicaría en redes sociales conversaciones y amenazas hacia Pete Davidson, que retiraría por petición de Kim.

Sin embargo, hace un par de días, liberó la versión oficial del videoclip "Eazy" en el que aparece con la cabeza de Pete Davidson en la mano. Luego procede a enterrarla y regarla. Los últimos meses del 2021, la misma Kim y su familia fueron objeto de agresiones en las redes sociales por pate Kanye, con quién estuvo casada siete años, en su tercer matrimonio.