Pepe Aguilar revela la razón por el que prohibió cantar un tema de Edén Muñoz a Ángela Aguilar

Pepe Aguilar se pronunció al respecto de la controversia en la que se vio envuelto tras de mostrar su descontento porque Ángela cantó un tema de Calibre 50, llamado “Aguaje activado”, durante un enlace en vivo.

A pesar de que el intérprete de regional mexicano se ha caracterizado por ser un artista que se lleva bien con la mayoría de sus colegas, ese detalle con su hija hizo pensar a más de uno que tenía problemas con Edén Muñoz, creador de la canción.

El control de Pepe

Luego de que Pepe le indicó a Ángela “te oyes muy raro” al cantar la melodía que se refiere a un grupo de personas que están divirtiéndose a base de cervezas, cigarrillos y buena compañía, es que ahora el artista aclaró la situación.

Durante la entrevista con el programa Ventaneando, el patriarca de la Dinastía Aguilar escuchó algunos comentarios de su posible distanciamiento con Muñoz y explicó: “No, no, no, Edén es mi amigo y me encanta como canta como compone, no para nada”.

Sin embargo, Pepe reveló el motivo por el que le prohíbe cantar algunos temas a su hija. “A mi lo que no me gusta es que se digan malas palabras en las canciones, pero Edén no me ha mandado ninguna con malas palabras, ni para Ángela, igual hay un malentendido”.

De esta forma el artista dejó entrever que como representante de las carreras prometedoras de sus hijos tiene que velar por ellos en todos los aspectos, incluyendo si ello implica dejar de cantar temas de agrupaciones cercanas, aunque no es el caso del grupo que anteriormente era liderado por Edén Muñoz.