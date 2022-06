Pedro Sola se somete a cirugía otra vez: se tomará descanso de Ventaneando

MÉXICO.- Tras la polémica que vivió en Ventaneando con El Escorpión Dorado, Pedro Sola fue hospitalizado y por varias horas no se supo qué padecimiento lo llevó al hospital. Aunque se dijo que fue un accidente doméstico, el economista explicó que se sometió a una cirugía en el ojo derecho para corregir una catarata.

En ese entonces, adelantó que tenía programada una segunda operación, esta vez en su ojo izquierdo, para el pasado 10 de junio. Tras ser dado de alta, Sola apareció en redes sociales y publicó una fotografía en su cuenta de Instagram junto a su cirujano.

En este post también escribió un mensaje para sus seguidores informando de su estado de salud tras la segunda intervención.

Posando con mi Dr Allan Collura Merlier @oftalmologo_collura quien me acaba de devolver la luz y los colores brillantes con la operación que me realizó de cataratas en ambos ojos. Uno no sabe lo que se va perdiendo de agudeza visual gradual hasta que la situación se revierte. Hay algo que los gringos dicen de los médicos y es que tengan ‘bed side manners’ y el Dr Collura tiene las mejores. Un hallazgo haberlo conocido", escribió.