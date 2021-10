Pedro Sola se lanza contra Yuridia: "Mal arreglada, que se lave el pelo"

CIUDAD DE MÉXICO.-Pedro Sola se lanzó contra la cantante salida de La Academia, Yuridia, y le dijo "¡mal arreglada, que se lave el pelo!".

El comentario del conductor de Ventaneando se dio luego de que la artista negara ser una alcohólica y que hubiera roto su noviazgo con Matías Aranda. Esto en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Yuridia posando en Instagram.

Mónica Castañeda dijo que le encantó que Yuridia hubiera salido a responderle a TV Notas tras revelar el chisme, a lo que Pedrito dijo:

"Sabes qué me hubiera encantado a mí, que se lavara el pelo Yuridia... ¿No la viste mal arreglada? ¡Tan bonita que eres Yuridia!"

Te puede interesar: Pedro Sola reveló que le quedaron secuelas del Covid como a Galilea Montijo

Daniel Bisgono defiende a Yuridia

Bisogno defendió a la artista de los rumores y dijo que hay buena relación entre Yuridia y Matías.

Te puede interesar: Yuridia: la amenazaron con sacarla de 'La Academia' si no iniciaba noviazgo con concursante

"Te voy a decir algo... Mi Matías es un tipazo y que ha estado ahí durante muchos, muchos años, y hay una muy buena pareja, esa es la realidad. Mi Yuri ya sabemos que no le gusta la fama, es un precio que le cuesta pagar al ser bendecida por esa voz que es de las mejores que tenemos en este país", aseguro Daniel.

Agregó:

"Es agorafóbica. Pero tiene una voz espectacular, como artista no hay nadie como ella. Creo que sí debe tratar de corregir estas cosas que le pasan de luchar contra su propio éxito. No le gusta el precio del éxito, le gusta su voz, le gusta cantar pero preferiría no tener la voz con tal de no cargar con ese precio".

Momento a partir del minuto 18:26