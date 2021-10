Pedro Sola reveló que le quedaron secuelas del Covid como a Galilea Montijo

CIUDAD DE MÉXICO.- Pedro Sola reveló que tras haber padecido de Covid-19, en agosto pasado, le quedaron secuelas de la enfermedad, la cuales no ha podido superar, al igual que a Galilea Montijo, quien se contagió del virus en dos ocasiones.

Fue durante la emisión del pasado martes, del programa “Ventaneando”, que el conductor reveló a sus compañeros que, al igual que a Galilea Montijo, le quedaron secuelas del Covid desde que se enfermó hace algunos meses.

Yo te voy a decir a mí las secuelas que me quedaron: Los ojos muy resecos, adoloridos y calientes; una mala digestión, la boca amarga, una pequeña distracción de repente y olvidos”, confesó Pedrito.

Ricardo Manjarrez aseguró que a él también le quedaron secuelas de la enfermedad y se le cayó el cabello, pero resaltó que a Galilea Montijo le fue peor, ya que ella misma declaró que tuvo afectaciones en el corazón.

Comentarios a partir del minuto 22:15



¿Cuándo se contagió Galilea Montijo de Covid-19?

En noviembre de 2020, Galilea Montijo anunció por primera vez que había dado positivo a la prueba del SARS-CoV-2, al igual que su compañera Andrea Escalona y Andrea Rodríguez Doria, la productora de “Hoy”, quienes éstas últimas se habrían contagiado en el funeral de Magda Rodríguez.

La presentadora tapatía se recuperó de la enfermedad, pero a finales de febrero de 2021, contrajo por segunda ocasión el virus, pero logró superar la enfermedad y dio negativo a la prueba.

A varios meses de haberse contagiado del mortal virus, a Galilea se le han manifestado algunos malestares, diagnosticados como secuela del Covid, según las declaraciones que otorgó a los medios.

“Mi cardiólogo, literal, me mandó a unos días de descanso. Ya les había contado las secuelas de Covid que traía. Me asusté porque me empecé a sentir muy mal; unos dolores de cabeza que todavía continúo con ellos, dolores de ojos, que me dan a causa de la presión”, dijo.

La presentadora de televisión agregó que le diagnosticaron hipertensión, le detectaron un derrame de corazón y le diagnosticaron pericarditis, pero está con tratamiento médico y revisiones constantes de la presión arterial.



¿Cómo fue el derrame de corazón que sufrió Galilea Montijo?

Al revelar que sufrió un derrame de corazón, la prensa se alarmo y cuestionó a la también actriz, de 48 años de edad, que si cómo había sido el derrame que le detectaron, ya que se escucha muy alarmante.

“Se escucha muy escandaloso, pero cuando el corazón se siente atacado por algún virus, el mismo corazón expulsa un líquido para protegerse. Entonces, ese líquido hay que quitárselo con medicamentos, hasta el momento es con medicamentos”, explicó.

“La Gali” detalló que el médico que dijo que no se moriría por lo sucedido, ya que es controlable como cualquier enfermedad si se detecta a tiempo.