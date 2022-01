Pedro Sola revela que Pati Chapoy le prohibió hacerse cirugías estéticas

México.- Pedro Sola, uno de los conductores del programa de espectáculos de TV Azteca Ventaneando, reveló por accidente una de las prohibiciones que le hizo Pati Chapoy. Según el economista, la periodista le habría dicho que no tenía permitido realizarse ninguna cirugía estética.

Cabe recordar, que el conductor es uno de los más activos en redes sociales y uno de los más abiertos con su vida personal por lo que varias veces ha compartido algunas de las intervenciones estéticas que se ha realizado.

"Pati me lo prohibió" dijo Pedro Sola cuando sus compañeros lo cuestionaron sobre las cirugías plásticas que se ha hecho y que planea realizarse en el futuro. Esto ocurrió durante la transmisión del pasado 7 enero, aunque el conductor no entró en detalles al respecto.

Pese a que se desconoce la razón por la que Chapoy no quiere que Sola se haga otro "arreglito", se cree que tiene que ver con los problemas de salud por los que atraviesa el conductor. Cabe recordar que el pasado 29 de diciembre el presentador reveló que padece complicaciones con su presión arterial.

“Acá traigo un aparato que me está midiendo la presión arterial, porque amanezco turulato, más de lo normal. Se me sube mucho la presión entonces le hablé al doctor y aquí lo traigo, 24 horas, me lo pusieron desde ayer”, explicó a sus compañeros del programa de TV Azteca.