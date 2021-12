Pedro Sola revela problemas de salud: estará conectado a un aparato las 24 horas del día

MÉXICO.- Durante la transmisión de Ventaneando del pasado 29 de diciembre, Pedro Sola se sinceró sobre los distintos problemas de salud que padece, y reveló que uno de ellos lo obliga a estar conectado a un aparato las 24 horas del día, luego de haber sufrido un episodio con la presión arterial en su casa.

“Acá traigo un aparato que me está midiendo la presión arterial, porque amanezco turulato, más de lo normal. Se me sube mucho la presión entonces le hablé al doctor y aquí lo traigo, 24 horas, me lo pusieron desde ayer”, explicó a sus compañeros del programa de TV Azteca.

El conductor agregó que este no es el único problema que enfrenta, pues con el paso de los años ha presentado pérdida de audición y cataratas. También detalló que es probable que ingrese al quirófano a principios del 2022.

“Yo tengo cataratas en los dos ojos, pero a mí me dijo el doctor ‘que hay dos tipos de operación’. O te ponen un lente monocular y de cerca tienes que usar lentes todavía y de lejos ves como lince, o te ponen el bifocal todo muy bien, pero los colores no los puedes ver de cerca”, explicó.

Finalmente, aclaró que todavía no ha decidido si se someterá a la cirugía y que será hasta el próximo año cuando tome esta decisión, si llega a resultar candidato.

Daniel Bisogno sin diente

Otro conductor que ha hablado de sus problemas de salud en el programa es Daniel Bisogno, quien hace una semana llamó la atención de los espectadores luego de presentarse usando un cubrebocas, lo cual es muy fuera de lo común ya que los conductores aparecen sin él, aunque guardando la sana distancia.

Desde el inicio de la emisión le preguntaron el motivo por el que llevó la mascarilla y confesó que se le había roto un diente. Bisogno explicó que luego de morder un palillo en un restaurante japonés, se le cayó una carilla y aunque le pusieron un repuesto este también se le rompió minutos antes de empezar el programa por morder una empanada. Sin embargo, el problema del conductor se resolvió mucho más rápido pues ya se le puede ver con el diente reparado.