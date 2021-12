Daniel Bisogno se rompe un diente y aparece con cubrebocas en 'Ventaneando'

MÉXICO.- Este viernes el programa de espectáculos Ventaneando presentó su usual emisión en TV Azteca, pero un detalle llamó la atención de los espectadores. Daniel Bisogno, uno de los conductores con más tiempo en el programa, llegó usando un cubrebocas, lo cual es muy fuera de lo común ya que los conductores se presentan sin él, aunque guardando la sana distancia.

Desde el inicio de la emisión le preguntaron el motivo por el que llevó la mascarilla y como era de esperarse no se trató de una precaución contra el Covid-19, sino de una técnica para ocultar su sonrisa, ya que al conductor se le rompió un diente.

"Estaba en un restaurante japonés y de repente no sé cómo muerdo y se me bota la carilla, no el diente, sino la carilla. Posiblemente me lo tragué. Ese día tuve que correr a buscar a una dentista que me atendió en la madrugada y ya me puso uno provisional en lo que hacen lo correcto", comentó.