Pedro Sola reaparece en Ventaneando para hablar sobre sus síntomas tras contagio de Covid-19

MÉXICO.- Durante este fin de semana se dio a conocer el resultado positivo a Covid-19 de Pedro Sola, quien se ausentó de Ventaneando el día viernes para prevenir contagiar al resto de sus compañeros.

Ahora el presentador reapareció en una transmisión desde su casa para confirmar su contagio y hablar sobre sus síntomas mientras se mostraba con una buena actitud y un ánimo que lo caracteriza.

No saben qué gusto me da verlos a través de la pantalla pero aquí estoy vivito y coleando. Ayer en la noche ya ven que casi me matan en las redes sociales, no sé por qué ese afán. Si a los únicos que les dije (de mi contagio) fue a ustedes”, comentó Sola.

El conductor narró cómo es que se dio cuenta que tenía el virus y explicó que cada semana se somete a pruebas para descartar un posible contagio, pero un dolor de garganta fue lo que le preocupó, por lo que decidió pedir ayuda de un doctor.

"Como ya íbamos a empezar a hacer el programa, dijo: 'Salió negativa'. Y yo me la eché a la bolsa en lugar de tirarla a la basura. Al día siguiente, en mi cuarto, veo el sobrecito y veo que tiene una raya tenue del otro lado, busqué en el Internet y me di cuenta que significaba que era positivo. Inmediatamente le hablé al doctor y me dio las instrucciones", añadió.

Al cumplir con el esquema completo de vacunación, el médico le informó a Pedro Sola que posiblemente no tenga ningún problema o mayores complicaciones, pues la vacuna podría protegerlo. “Claro que hay que estar vigilante de la saturación del oxigeno en el pulmón y de la temperatura, porque efectivamente un día ante sí había tenido febrícula”, expresó el famoso.

Su compañera Pati Chapoy comentó que “afortunadamente todos nos hicimos la prueba y todos estamos negativo”, esto para darle tranquilidad al conductor quien se preocupó por contagiar a todos los integrantes de Ventaneando.

Motivo de su contagio

El famoso expresó que pudo haber contraído el virus dentro de las instalaciones de TV Azteca, ya que hay varias personas que piden tomarse alguna foto con él y posiblemente alguien pudo haberlo contagiado.

“Yo siempre en general me cuido, realmente hay veces que sales al pasillo, porque yo nomas salgo del estudio al coche, afortunadamente en TV Azteca me dejan meter el coche hasta la puerta, y entonces de repente hay gente ahí que ‘ay, (me piden) una foto’ y se te acercan, y te platican, yo ya no voy a platicar con nadie”, aseguró Sola, lo que provocó la risa de todos sus compañeros. “Todo el foro te manda saludar, te extrañamos”, le contestó la titular.

Por último, Pedrito Sola habló sobre sus síntomas y declaró que se habría contagiado de la variante Delta: “De lo que me contagié fue de esta nueva cepa, la Delta, que los síntomas no son que se te va el gusto, ni el olfato, estuve leyendo que es 60 veces más contagiosa que la anterior, y además flota en el ambiente, en el monóxido de carbono que uno exhala. Al final de cuentas está uno expuesto”, añadió el conductor.