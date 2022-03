Pedro Sola felicita a Alex Tienda por viaje a Ucrania: "orgullo para el periodismo"

MÉXICO.- Alex Tienda estuvo presente como invitado especial en el programa de espectáculos Ventaneando, donde habló de su experiencia en Ucrania cuando comenzaron los ataques de Rusia. Luego de compartir cómo fue estar en el país en guerra, Pedro Sola lo felicitó y aprovechó para compartir una foto con él en redes sociales.

El vlogger de viajes y documentalista estuvo en el programa de TV Azteca como parte de una gira en los medios que está realizando para narrar cómo fueron sus días en Ucrania. A finales de febrero, el youtuber decidió viajar a este país cuando el ambiente político del país estaba más tenso que nunca y se comenzó a hablar de la posible invasión rusa.

Esta tarde de pronto apareció en el foro de @VentaneandoUno uno de los influencers mas importante de México, @AlexTienda , un orgullo para el periodismo, la odisea que vivió en Ucrania es única. pic.twitter.com/OBtSmw7yKh — Pedro Sola (@tiopedritosola) March 17, 2022

El influencer decidió dejar el país europeo cuando comenzaron los bombardeos. En ese momento también dio a conocer que sus cuentas habían sido hackeadas, lurgo de que su equipo de trabajo fuera robado en el hotel donde se hospedaba.

Por medio de su cuenta de Twitter, Pedrito Sola compartió una fotografía al lado del creador de contenido, la cual también acompañó de un mensaje de admiración pues lo considera un “orgullo para el periodismo”.

“Esta tarde de pronto apareció en el foro de @VentaneandoUno uno de los influencers mas importante de México, @AlexTienda, un orgullo para el periodismo, la odisea que vivió en Ucrania es única”, se lee en la publicación.

La controversia de Tienda

De inmediato, los seguidores del periodista criticaron las palabras con las que halagó al youtuber, pues muchos consideran que son inmerecidas. “Hay gente latina que vive en Ukrania, ellos sí tienen una experiencia que contar, dejar sus casas, familia, etc. Este tipo se fue a meter dónde no lo llaman solo para monetizar su canal”, “Un orgullo no creo. Quizás un premio a la más inventada del año, pero orgullo de periodismo no”, “Un youtuber que JUGÓ a ser periodista con tal de obtener likes y views para comercializar. Los verdaderos periodistas y corresponsales de guerra, siguen allá... no dando entrevistas y pavoneándose”, se lee en los comentarios de Twitter.

Hay gente latina que vive en Ukrania, ellos si tienen una experiencia que contar, dejar sus casas, familia, etc. Este tipo se fue a meter dónde no lo llaman solo para monetizar su canal. — Gerardo Ortega (@ortega1873) March 17, 2022

El youtuber fue motivo de muchas críticas desde que dio a conocer que se quedaría en Ucrania a pesar de que había empezado los ataques esto con el propósito de hacer una cobertura para un documental que después publicaría en YouTube.

Algunos usuarios de redes cuestionaron su decisión comentando que miles de familias estaban buscando salir del país o alejarse de las ciudades que estaban siendo blanco de ataques mientras él buscó cómo acercarse a estos lugares para hacer su trabajo.