Pedro Sola dice que Daniel Bisogno le prometió un hijo

CIUDAD DE MÉXICO.- Hay parejas de amigos que prometen tener hijos entre ellos en caso de quedar solteros a cierta edad, y tal parece que este fue el caso de Pedro Sola, quien dijo que Daniel Bisogno le prometió un hijo.

Todo comenzó en la más reciente emisión de “Ventaneando”, cuando los conductores estaban por presentar una cápsula sobre Maluma, quien estaría pensando en convertirse en padre.

Mientras charlaban, Pati Chapoy preguntó a sus compañeros si alguno de ellos hizo una promesa a algún amigo sobre tener hijos si llegaban a cierta edad y seguían solteros.

Fue entonces que Pedrito Sola interrumpió y dejó boquiabiertos a sus compañeros al hacer la siguiente revelación:

Lo que no saben es que Daniel Bisogno me prometió un hijo”.

Las risas no se hicieron esperar, y al preguntar a Daniel si esto era cierto, no lo negó, incluso llegó a comentar al respecto.

“Se lo hubiese dado en su momento”, dijo Daniel Bisogno.

Paty Chapoy cuestionó al conductor, pues él ya es padre de la pequeña Micaela, fruto de su matrimonio con Cristina Riva Palacio, de quien se divorció en 2019.

“Pero dos mamás con dos hijos tuyos”, preguntó Paty a Bisogno.

No Paty, suficiente”, respondió Daniel, dejando en claro que ya no planeaba tener más hijos.

Pedro Sola, por su parte, ya había aclarado en 2018 que decidió no convertirse en papá porque le parece una gran responsabilidad.

“¡Odio a los chiquillos! ¡No, no es cierto! Los hijos son una gran responsabilidad, nomás de pensar que le pase algo a un hijo mío me pone mal. Me conformo con los prestados”