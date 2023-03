Pedro Pascal vivió esta serie de tragedias antes de alcanzar su gran éxito en Hollywood

ESTADOS UNIDOS.- Pedro Pascal ha cautivado a las audiencias televisivas con su emocionante interpretación de un padre valiente que intenta sobrevivir en una América postapocalíptica, un papel que ha visto a su estrella ascender a los escalones más altos de la fama de Hollywood, cosa que muchos actores sólo pueden soñar.

Sin embargo, mientras su personaje en el megaéxito de HBO The Last of Us se enfrenta a monstruos ficticios infectados con hongos, lejos de la pantalla chica, el actor de 47 años ha tenido que abrirse camino entre sus propios demonios del mundo real para lograr una carrera duradera.

Al igual que su papel en la pantalla, Joel, el originario de Santiago de Chile se ha enfrentado a un camino increíblemente rocoso hacia el estrellato, tanto profesional como personalmente.

Una infancia muy dura

Anteriormente detalló cómo sus padres se vieron obligados a esconderse cuando él tenía sólo cuatro meses de edad para evadir la captura durante la dictadura de Pinochet.

Instagram/Pascalispunk

El mundo de Pedro se vio sacudido una vez más cuando su padre se vio envuelto en un escándalo de fertilidad que lo acusó de fraude postal y evasión de impuestos, lo que lo llevó a huir del país antes del juicio con su familia a cuestas.

No obstante, el galán del momento se enfrentaría a una todavía más tragedia cuando su madre, a quien llamó “el amor de su vida”, se quitó la vida.

Una carrera en alza

Pedro Pascal continuó trabajando en su carrera a pesar de las tragedias anteriores, hasta finalmente obtuvo una gran oportunidad en 2014 que lo puso en una trayectoria vertiginosa.

El Daily Mail ha documentado el ascenso de Pascal desde migrante chileno hasta un firme nombre familiar.

La infancia agitada de Pedro: el padre del actor en ciernes huyó del juicio por un escándalo de fertilidad antes de que su madre se quitara la vida más tarde

Pedro nació como José Pedro Balmaceda Pascal en Santiago, Chile, el 2 de abril de 1975, hijo de una psicóloga infantil llamada Verónica Pascal y un médico especialista en fertilidad, José Balmaceda.

Cuando sólo tenía cuatro meses, sus padres se vieron obligados a dejarlo a él y a su hermana con su tía para evitar su captura durante la represión del entonces dictador Pinochet contra su oposición. Seis meses después, la pareja pudo escalar los muros de la embajada venezolana y solicitar asilo.

Hablando sobre sus luchas en un monólogo de SNL, Pedro dijo:

Eran tan valientes. Y sin ellos, no estaría aquí en este maravilloso país, y ciertamente no estaría aquí con ustedes esta noche”.

La familia pudo mudarse a Dinamarca antes de llegar a los Estados Unidos, donde vivieron por primera vez en San Antonio, Texas. Posteriormente se mudaron nuevamente al condado de Orange, California, cuando él tenía 11 años.

Instagram/Pascalispunk

Genuino amor por el cine

Desde muy joven, la estrella se enamoró de las películas, ya que le dijo a Variety que sus padres a menudo lo llevaban a él y a sus hermanos al cine para “empaparse de la mayor cantidad posible de cultura estadounidense”.

Inicialmente soñaba con ser un nadador competitivo, participando en campeonatos estatales hasta los 11 años, pero luego se detuvo para concentrarse en fortalecer sus habilidades como actor.

Pedro también le dijo a la revista Interview en una entrevista que recurrió al cine como medio de escape después de enfrentarse a un bullying escolar severo.

No encajaba y estaba bastante solo. Por la forma en que ocupaba mi tiempo, comencé a leer obras de teatro y alquilar los clásicos", explicó.

Después de terminar la escuela secundaria, estudió actuación en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad en la ciudad de Nueva York, donde se graduó en 1997.

Escándalo de fertilidad de su padre

Mientras estaba en la universidad, su padre se vio envuelto en un escándalo de fertilidad que lo acusó de fraude postal y evasión de impuestos.

Según el Registro del Condado de Orange , el padre de Pedro fue atrapado "cambiando embriones congelados de mujeres sin su conocimiento" en la clínica de fertilidad que ayudó a administrar con otros dos hombres.

En 1995, el Registro del Condado de Orange informó que el Dr. Ricardo Asch, junto con el padre de Pedro, José, y Sergio Stone, habían tomado óvulos de mujeres sin su permiso y se los habían dado a otras mujeres que luego tuvieron hijos con esos óvulos", dice dicho informe. "Al menos 15 nacimientos vivos resultaron de las transferencias indebidas, y la clínica se cerró tras el escándalo del robo de óvulos".

Además, dijo que "una auditoría determinó que no se habían informado casi 1 millón de dólares en ingresos de la clínica", incluidas "decenas de miles de dólares en pagos en efectivo de pacientes que supuestamente fueron embolsados por médicos".

Si bien Stone fue condenado por los crímenes, tanto José como Ricardo huyeron del país antes de sus juicios, regresando José, la madre de Pedro y sus dos hermanos a Chile.

Años después, en 2022, José finalmente se declaró culpable de fraude fiscal y se entregó a la policía. En ese momento, se había fijado una audiencia para marzo de 2022, pero no está claro cuál fue el resultado.

A pesar del pasado escandaloso de José, él y Pedro parecen ser cercanos, ya que el actor continúa compartiendo numerosas fotos con su padre en Instagram.

Instagram/Pascalispunk

La terrible muerte de su madre

En 1999, Pedro se enfrentó a la peor tragedia, cuando su madre se suicidó.

El protagonista de The Last of Us ha hablado en numerosas ocasiones sobre el gran impacto que tuvo su madre en él, y le dijo a People en 2020: "Ella era el amor de mi vida".

Ella siempre fue increíblemente comprensiva... Siempre sentí que ella sabía algo que yo no. Nada de mi éxito sería real si no fuera por ella. Pienso en ella todos los días. No rezo, así que no puedo decir que tengo una práctica religiosa para sentirme cerca de ella, pero vivo para ella, aunque se haya ido.

“Perder a la persona más importante de tu vida, descubrir que algo así es posible y que puede pasar lo que más temes en la vida, es un momento inexplicable y permanente. Hay un antes y un después de su muerte… Las circunstancias de la muerte de mi madre hicieron que nos resultara muy difícil recordarla como la persona que era", admitió también en una entrevista de 2017 con la revista Paula.

Instagram/Pascalispunk

Un dolor que lo persigue cada día

El actor agregó: “Me duele tanto... A veces siento angustia y trato de afrontarlo de la mejor manera posible, porque sé que mi madre no querría que lo hiciera de otra manera”.

Tras su fallecimiento, Pedro decidió tomar su apellido de soltera como tributo a ella, convirtiéndose oficialmente en su nombre artístico Pedro Pascal. Aunque el hecho de que para los estadounidenses resultaba difícil pronunciar “Balmaceda” también influyó en su decisión, dijo a Variety.

Pedro casi se da por vencido en la actuación antes de conseguir su gran papel

En los primeros años de su carrera, Pedro consiguió una serie de pequeñas apariciones especiales en programas como The Good Wife, Homeland, The Mentalist, Law & Order: Criminal Intent, Law & Order: SVU y Graceland.

A principios de este mes, Sarah Michelle Gellar, de 45 años, causó revuelo en la web cuando compartió una foto retrospectiva de la exitosa serie de televisión, Buffy The Vampire Slayer. En él, estaba junto a un joven Pedro que apareció en el estreno de la cuarta temporada como un estudiante universitario llamado Eddie, e incluso los fanáticos más obsesionados con Buffy no podían creer que se perdieron su fugaz aparición en el programa para adolescentes.

Sin embargo, a pesar de conseguir una serie de papeles secundarios, su gran oportunidad llegó en 2014, después de que lo eligieran como Oberyn Martell en la cuarta temporada de Game of Thrones.

En primer lugar, fue una audición para una selfie con iPhone, lo cual fue inusual", recordó el showrunner David Benioff a Variety sobre la audición de Pedro para Game of Thrones. "Y este no era uno de los nuevos iPhones con las cámaras de lujo. Parecía una mierda. Fue filmado verticalmente, todo fue muy amateur… Excepto por la actuación, que fue intensa, creíble y perfecta".

Antes de conseguir su papel decisivo, la estrella admitió que casi se da por vencido en la actuación, después de pasar años tratando de entrar en la industria.

“Hubo momentos en los que realmente realmente formulé lo que haría [si no estuviera actuando]. Comenzarías a armar una fantasía”, dijo. "Lo llamarías 'la fantasía', pero en realidad lo que se sentía en ese momento eran planes prácticos. Nunca supe a qué podía recurrir porque nosotros [los actores] somos estúpidos, no tenemos ninguna habilidad", dijo Pascal.

Ráfaga de ofertas

Tras su éxito en Game of Thrones, Pedro recibió una ráfaga de ofertas, que lo llevaron a protagonizar la serie Narcos de Netflix, la película Bloodsucking Bastards del 2015, la comedia de espías Kingsman: The Golden Circle, la película de monstruos The Great Wall y The Equalizer 2 (junto a Denzel Washington).

Pero no se detuvo allí.

Pedro ahora tiene un currículum muy impresionante, reforzado aún más por sus apariciones en Triple Frontier de Netflix, Wonder Woman 1984 de DC, The Bubble de Judd Apatow y The Unbearable Weight of Massive Talent (junto a Nicolas Cage).

El éxito reciente de Pedro: cómo The Last of Us lo convirtió en un nombre familiar y constante

En los últimos meses, se ha convertido en un nombre familiar y constante después de volver a ser el centro de atención debido a su papel en The Last of Us , que llegó a una conclusión dramática hace un par de domingos.

La serie de HBO, que sigue al personaje de Pedro, Joel, y a una joven llamada Ellie, interpretada por Bella Ramsay, mientras intentan sobrevivir al “apocalipsis zombi”, está basada en el videojuego de PlayStation del mismo nombre, y ha demostrado ser un éxito tanto para el público como para la crítica, quienes la aclamaron como la mejor adaptación de videojuegos de todos los tiempos, atrayendo a más de 22 millones de espectadores con su primer episodio.

HBO

Pedro habló previamente sobre trabajar en la serie en una entrevista con Wired, donde compartió que asumió el papel de Joel para poder colaborar con uno de sus ídolos.

Para ser totalmente honesto, quería trabajar con Craig Mazin, quien hizo Chernobyl. Además, HBO es un contenido con el que literalmente crecí”, dijo.

El intérprete remarcó que, aunque directamente no trató de emular cómo era Joel en el videojuego, sí se inspiró en cómo se presentaba el personaje.

"Era importante para mí tocar notas que estuvieran directamente relacionadas con lo que había originalmente en el juego: física, visual y vocalmente", dijo.

Otro de sus papeles importantes en la franquicia de Star Wars

También está haciendo malabarismos con una serie de otros proyectos, ya que regresó al spin-off de Star Wars, The Mandalorian, después de que la tan esperada tercera temporada de la serie llegara a las pantallas a inicios de marzo.

Pedro interpreta al personaje principal, que es un devoto cazarrecompensas que proviene de Mandalore, a quien se le ha encargado el cuidado de una criatura llamada Grogu, popularmente conocido como Baby Yoda.

