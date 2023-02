Pedro Pascal protagoniza parodia distópica de Super Mario Bros en SNL

ESTADOS UNIDOS.- Saturday Night Live (SNL) es uno de los programas estadounidenses más prestigiosos y reconocidos a nivel internacional, pues celebridades del momento se reúnen cada sábado para realizar ingeniosos sketches e intimas presentaciones musicales que no dejan indiferente a ningún espectador.

El más reciente episodio, transmitido el pasado sábado 4 de febrero, contó con la participación de uno de los actores más exitosos de los últimos años, Pedro Pascal, reconocido por sus papeles en las series de "The Mandalorian" para Disney+ y “The Last of Us” para HBO Max.

Esta última se ha posicionado como una de las series más exitosas de los últimos años, y una de los pocas adaptaciones cinematográficas de videojuegos que han logrado ser del agrado de los fanáticos. Es bajo esta premisa, que SNL elaboró un sketch sobre un posible escenario en el que Nintendo decide prestar a su mascota preferida y permitir una película distópica -al estilo de “The Last of Us”- de Super Mario Bros.

 

Es una aventura distópica inspirada en Mario Kart

El supuesto adelanto nos pone en un mundo post-apocalíptico, "diez años después de la destrucción del Reino Champiñon", en el que Mario, interpretado por Pedro Pascal, intenta sobrevivir y proteger a la princesa Peach de Bowser y su ejército de Goombas.

En su mayor parte, el sketch hace referencias a la franquicia de Mario Kart, en la que múltiples personajes del universo de Mario compiten en divertidas y freneticas carreras. No obstante, en esta ocasión, todas las situaciones de chiste pasan a ser momentos de alta tensión y drama para los personajes.

Tras la transmisión del pequeño segmento, seguidores del icónico plomero de Nintendo alabaron la producción del sketch y la actuación de Pascal, declarando incluso que Chris Pratt, quien le dará voz a Mario en su película animada, "nunca le hará justicia" al fontanero "como Pedro Pascal lo hizo" tan solo en una parodia.

