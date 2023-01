Pedro Pascal se muestra optimista por adaptación de "The Last of Us" en HBO Max

ESTADOS UNIDOS.- Las adaptaciones cinematográficas de videojuegos suelen tener mala reputación tras un gran historiales de películas y series que no han sido del agrado del público ni de la crítica profesional. No obstante, Pedro Pascal está convencido la adaptación de "The Last of Us" será la excepción.

El actor chileno expresó que no le preocupa "ni un poquito" la recepción que tendrá su nuevo proyecto, cuyo primer episodio se estrena el próximo domingo en la plataforma de HBO Max, pues confía en que todo el equipo detrás de la producción hizo un excelente trabajo.

"The Last of Us", además de contar con la actuación de grandes nombres de Hollywood como el mismo Pedro Pascal ("The Mandalorian"), Nick Offerman ("Parks & Recreation") o Storm Reid ("Euphoria"), también posee el talento de Craig Mazin, el guionista de la aclamada serie "Chernobyl". En colaboración con nadie más y nadie menos que el creador del juego, Neil Druckmann, ha creado el guión de la adaptación.

El primer episodio de "The Last of Us" saldrá el próximo 15 de enero

El actor de "The Mandalorian" declaró que "era imposible que no hicieran algo de gran calidad". Sin embargo, confesó que la reputación de dichas adaptaciones sí le pone un poco nervioso, pues el público ya tiene una opinión al respecto de ellas, por lo que será un desafío demostrar que "The Last of Us" será no solo una buena serie de televisión, sino una gran reinterpretación del videojuego.

La historia gira en torno a Joel Miller, un veterano estadounidense de guerra que ve a su hija morir entre sus brazos al inicio de una pandemia causada por un hongo y que transforma a todas sus víctimas en zombies. 20 años después, Miller se convierte en un hombre duro y frío, que tiene la tarea de acompañar a una adolescente llamada Ellie que podría ser la solución contra la pandemia.

La serie contará con un total de nueve episodios que serán publicados cada domingo a partir del próximo 15 de enero en HBO Max.

Con información de EFE

