"The Last of Us" tendrá más de dos temporadas, afirman creadores de la serie

ESTADOS UNIDOS.- "The Last of Us" se convirtió en un rotundo éxito desde su primer capítulo, logrando romper récords en la plataforma de HBO Max, lo que llevó a darle luz verde a una segunda temporada sin ni siquiera terminar de emitir la primera. Sin embargo, todo parece indicar que la serie tiene mucho más futuro.

Durante una entrevista con la revista GQ, los creadores de la serie, Craig Mazin y Neil Druckmann, afirmaron que el contenido es tan extenso que se necesitará más de dos temporadas para poder contarlo debidamente.

La trama y personajes de la serie se inspiran fuertemente en los videojuegos del mismo nombre. La primera temporada se basó en el primero, que fue lanzado en 2013, por lo que muchos aficionados pensaron que la siguiente adaptaría los acontecimientos del segundo juego "The Last of Us: Part II".

Los creadores se negaron a revelar cuántas más temporadas recibirá la serie

Esto es verdad, pues los productores de la serie afirmaron que las adaptaciones serán lo más fieles posibles al contenido original, no obstante, también comentaron que el segundo juego de la franquicia resulta mucho más grande y complejo que su predecesor, por lo que necesitará más de una temporada.

No, no hay forma. Es más de una temporada", aseguró Druckmann cuando fue cuestionado sobre si la segunda temporada abarcaría por completo el segundo juego, "No diremos cuántas (temporadas). Pero más de una es fácticamente correcto".

Asimismo, revelaron que las próximas temporadas contendrán mucha más acción y zombies contagiados: "Hay mucho más 'The Last of Us' por venir. Es realmente posible que hayan más infectados, y quizás más variedad de ellos".

