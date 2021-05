Pedrito Sola posa para la revista Quién en portada que celebra el “Mes del Orgullo”

CIUDAD DE MÉXICO. – Pedrito Sola, famoso conductor de Ventaneando, se convirtió en la nueva celebridad encargada de aparecer en la portada de la revista Quién, en se edición de junio, misma que es dedicada al “Mes del Orgullo” y a la comunidad LGBTQ+.



“Así nací”, se puede leer en uno de los temas de la portada, palabras expresadas por Pedro Sola. Según la revista Quién, eligieron al conductor porque a sus 74 años, es un hombre reconocido por lo menos por cuatro generaciones.



La revista mexicana además asegura que es un fenómeno de las redes sociales, “y quizá sin proponérselo, un abanderado de la representación LGBTQ+ en la televisión en español.



“Porque es, y ha sido, una inspiración para muchos que, por miedo o tabúes sociales, no se aceptan como son. Porque rompe con muchos estereotipos a la vez: es un hombre mayor, es gay, es una figura pública cuyo trabajo se juzga en redes”, aseguró la revista Quién.



En la entrevista, el conductor recordó que desde su niñez estaba seguro de su orientación sexual y detalló que nunca tuvo problemas con su familia respecto a su homosexualidad, pues desde pequeño, sus padres le ofrecieron su apoyo absoluto.



La gente cree que te insulta. A mí no me insulta nadie. ¿Qué me va a pasar porque me digan lo que soy? Sí soy, ¿y qué?. Un jovencito que descubre que es gay, y ve un señor ya de cierta edad que también es gay en la televisión y que habla abiertamente. Espero ser un buen ejemplo”, expresó el conductor de Ventaneando.