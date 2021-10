Paulina Rubio confiesa que pidió ayuda profesional durante la pandemia

Ciudad de México.- Paulina Rubio confesó que durante la pandemia tuvo que recurrir a especialistas para superar los ataques que recibió en redes sociales.

“La chica dorada” no la pasó tan bien en estos últimos meses, pues además tuvo que luchar por la custodia de sus hijos.

Durante la presentación de su sencillo “Yo soy”, la cantante mexicana reveló que en medio de la batalla legal que enfrentó con los padres de sus hijos, se dio cuenta de lo mal que lo pasaba la gente combatiendo el Covid-19 y la hizo revalorar su vida.

Soy mamá primero que nada, soy cantante, soy hija, soy hermana, soy amiga, pero sobre todo soy una persona común y corriente, popular, que ha crecido en los ojos de todo el mundo, yo confíe demasiado por el amor, me quisieron quitar a mis hijos en la pandemia, pero la pandemia me puso muy claro por qué estoy aquí y me siento superviviente, entonces me sentía muy estúpida de sentirme que tenía problemas, viendo que realmente el mundo necesitaba ayuda”, explicó en entrevista para un medio estadunidense.