Paulina Rubio celebró un año más de vida

CIUDAD DE MÉXICO.- Paulina Rubio se encuentra entre uno de los momentos más importantes de su vida, al retomar su carrera musical, después de algunos años de ausencia.

La cantante ha logrado ganarse el cariño con su carisma y talento que ha dejado en los escenarios, y en esta ocasión no fue la excepción debido a que hace apenas unas horas se encontraba celebrando un año más de vida.

Fue por medio de su cuenta de Instagram Paulina Rubio publicó un video en el que dejó ver parte de su festejo, donde estuvo acompañada incondicionalmente por sus hijos.

En la grabación “La Chica Dorada” aparece soplando la velita del pastel, que era con temática de un helado totalmente derretido, además los niños de la cantante se encontraban sonriendo a su alrededor.

Happy Birthday to me” se puede leer en la publicación.

En sus historias de Instagram la intérprete de “Ni rosas ni juguetes” se pudo ver que realizó una reunión íntima para festejar con sus seres queridos y amistades más cercanas.

En la publicación sus fanáticos y algunos de sus ‘colegas’ del espectáculo hicieron llegar sus muestras de cariño: “felicidades hermosa”, “muchas felicidades”, “feliz cumple Pau”, “que la pases muy bonito”, “disfruta mucho de tu día y tus pequeños”, son algunos de los que se pueden leer.

Paulina Rubio denuncia a guardia de seguridad que la tocó en pleno concierto

Paulina Rubió pasó incómodo momento en su concierto durante su gira de Perrísimas Tour a lado de Alejandra Guzmán, en Phoenix, Arizona, donde llegó a ser víctima de acoso.

"Paren la música, paren la música... señor, usted me tocó, usted me tocó y eso está mal porque es la seguridad. Qué pena por usted... Él me tocó y es guardia de seguridad", dijo Rubio en plena presentación.