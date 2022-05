Paulina Goto vive intento de secuestro en Uber: "Tuve que abrir la puerta y saltar"

MÉXICO.- Paulina Goto vivió un momento aterrador con un chofer de Uber por lo que pidió a sus seguidores tener cuidado al usar este tipo de servicios de transporte. La actriz usó sus redes sociales para denunciar el intento de secuestro del cual, por fortuna, salió ilesa.

"Este conductor me acaba de meter el susto de mi vida", inició diciendo la protagonista de Madre solo hay dos. Después narró cómo el conductor quería obligarla a viajar con las ventanas cerradas y se negó a dejarla bajar del vehículo.

"Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y en seguida el conductor la subió y le puso seguro para que no la bajara. Le pedí que dejara bajarla de nuevo y quitara el seguro y me dijo que no y ‘que no me iba a pasar nada’. Tuve que abrir la puerta y saltar mientras el coche avanzaba”, relató la actriz.