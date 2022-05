CDMX: Repartidor cuenta su versión de los hechos tras ser detenido; denuncia agresiones

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado jueves 12 de mayo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que el repartidor que fue captado golpeando un vehículo en marcha en las calles de Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo fue detenido.

Posterior a la detención a causa de una agresión verbal y física del vehículo de una mujer, Óscar Ramírez Vargas, alias "El Jirafa" de 28 años, repartidor de Uber Eats dio su versión de los hechos a través de un video que circula en redes sociales.

El repartidor argumentó que el conductor del auto se pasó el alto y alcanzó a golpear la moto en donde viajaba, posterior a eso intentó darse a la fuga lo cual provocó su reacción violenta.

Todavía de que se pasa el alto pues, me pega en el escape de mi moto y pues hubo un momento que me detengo para que me pague mi golpe de mi moto a lo que le acelera el carro", relató.

A través de un video, Óscar Ramírez confiesa estar asustado por la situación y aseguró que su única intención era generar ingresos y llevar algo a casa por el 10 de mayo.

Además, dijo que cuando vio que una patrulla se acercaba a la zona él pensó en pedir ayuda para arreglar el problema.

No me parece que me estén tachando de montachoques, de extorsionador, de delincuente, ni de todo lo que me están tachando", expresó.