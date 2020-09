Fallece el papá de Paulina Goto; la actriz le rinde tierno homenaje en Instagram

ESTADOS UNIDOS.- La noche del pasado miércoles, Paulina Goto recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una lamentable perdida, el fallecimiento de su papá.

La joven actriz decidió rendirle un pequeño homenaje con una serie de varias imágenes, en la que abarca varias edades, desde momentos que compartió desde pequeña con su padre hasta ya adulta. Además recordó algunos de sus concejos.

‘’La luz y la fuerza están dentro de ti, no hay nada en el mundo que no puedas lograr, hay que abrir el corazón, por que el amor siempre perdona a un corazón que se equivoca, por que el amor te da la fuerza cuando tienes las alas rotas, por que el amor es la esperanza, por que el amor es lo que importa, el amor siempre te salva de un corazón que ya no canta.. (palabras de mi papá)’’, escribió al pie de la publicación.

La famosa continuó el escrito afirmando que su papá era una persona de amor que había llenado su corazón y el de su familia. Al finalizar agradeció las muestras de cariño de sus seguidores.

‘’Gracias a todos x sus mensajes, su presencia y todas las muestras de cariño para nuestra familia’’, expresó.

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte del señor Eduardo Gómez.