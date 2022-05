¿Paulina Burrola enfrenta ruptura con Mauricio Ochmannn?

CIUDAD DE MÉXICO.- Mauricio Ochmann es uno de los actores con más renombre del país, gracias a su trabajo y trayectoria en la televisión y cine, pero desde su separación con Aislinn Derbez ha sido protagonista de más de una polémica.

Actualmente el actor desde hace más de un año que mantiene una relación con la modelo Paulina Burrola, a quien conoció por medio de redes sociales y que fue conquistando con el paso del tiempo, hasta que hicieron oficial su noviazgo frente a las cámaras.

Sin embargo desde hace unos días que la modelo no había publicado nada con el artista, por lo que muchos de sus seguidores se comenzaron a cuestionar si aún mantenían su relación o habrían decidido separarse.

Por medio de su cuenta de Instagram Paulina Burrola realizó una dinámica de preguntas y respuestas, en las que llegó a responder cualquier duda que tuvieran sus seguidores sobre su vida personal.

Uno de ellos se atrevió a cuestionarle si aún mantenía su relación con Mauricio Ochmann, a lo que Paulina inmediatamente aclaró que se encuentran más enamorados que nunca, pero que muchas veces ella respeta el espacio que decide tener Mauricio con las redes sociales.

Más juntitos que siempre, él es privado con su tiempo, espacio y respeto, está trabajando mucho para ustedes” agregó la modelo.

Además Paulina reveló que en estos momentos Ochmann se esta dando el tiempo para poder estar con todas las personas que ama, algo que ama muchísimo de él, porque suele acomodar su agenda para cumplir también con sus propósitos personales.

Otro de los fanáticos de la modelo le preguntó que si cómo manejaba sus pensamientos negativos, a lo que Paulina respondió que es muy importante cuestionarse y asistir con personas profesionales que ayuden con la orientación de ese tipo de pensamientos.

Mauricio Ochmann aclara si se casaría con Paulina Burrola

Durante un encuentro con los medios de comunicación Mauricio Ochmann reveló estas muy feliz y viviendo una de las mejores etapas de su vida, de manera personal y profesional, además dio a conocer si pudiera haber boda a lado de Paulina Burrola.

"Es que todavía no hay, pero muy seguramente si se llegara ese día ustedes…, ¿quién sabe?, no hay que futurizar, no se sientan excluidos… ya me pusieron nervioso” comentó el actor.