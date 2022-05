Mauricio Ochmann se casaría con Paulina Burrola

Ciudad de México.- El actor Mauricio Ochmann se expresó contendo y estar viviendo una buena vida en cuanto a sus relaciones amorosas, ya que después de cumplor un año con Paulina Burrola, los cuestionamientos sobre una posible boda llegaron al artista.

En su encuentro con la prensa en la Ciudad de México, el actor de 44 años dijo estar fascinado con la presentadora de 30 años.

“Bien, estamos muy contentos, la verdad es que viviendo cada día, disfrutándonos y nada, la verdad es que estoy muy contento en todas mis áreas, como papá estoy feliz con Kai, con Lorenza”, expresó Ochmann.

Posteriormente, Ochmann escuchó los comentarios sobre las invitaciones de la boda, a lo que respondió sonriente:

Es que todavía no hay, pero muy seguramente si se llegara ese día ustedes…, ¿quién sabe?, no hay que futurizar, no se sientan excluidos… ya me pusieron nervioso”