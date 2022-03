Paty Navidad habla de su situación sentimental: "es bien importante el amor propio"

MÉXICO.- Luego de participar en MasterChef Celebrity y haber sido una de las finalistas, Paty Navidad regresa a la televisión mexicana. La actriz que atravesó algunos momentos controvertidos por opinión sobre el Covid-19 es la conductora de Music Battles México, un reality show de TV Azteca.

En una entrevista para Venga La Alegría Fin de Semana, Navidad detalló cuál es su situación sentimental actualmente y para sorpresa de muchos de sus fans reveló que se encuentra soltera. Sin embargo, también compartió algunos detalles sobre la forma en la que se percibe las relaciones y qué considera importante antes de buscar iniciar un romance.

“Yo he aprendido en la vida a que la felicidad no debemos ponerla a nadie, aunque ames mucho a la persona, la felicidad debe estar en manos nuestras, debe depender de nosotros, o sea si somos felices es por nosotros, no pongamos el ‘yo soy feliz porque estoy contigo’, no, ‘yo soy feliz y quiero compartir mi felicidad contigo’”, explicó la actriz.