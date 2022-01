Pato Borghetti se solidariza solidario con Grettell Valdez a horas de su cirugía de amputación

Patricio Borghetti habló al respecto de del complicado estado de salud que atraviesa Grettell Valdez, madre de su hijo Santino, tras revelarse que será sometida a una operación para quitarle parte de un dedo pulgar en el que se encuentra una pequeña protuberancia, debido a que en un futuro podría volverse cáncer.

Sin poder manifestar exactamente la enfermedad que sufre su expareja, el conductor confesó en entrevista para el programa Ventaneando que espera que con esta intervención quirúrgica Grettell libre dicho padecimiento.

No te puedo decir a profundidad clínicamente cómo está el asunto porque es terminología que no manejo, pero hasta donde sé, lo que he hablado con Grettell, es que con este procedimiento ella estaría fuera de peligro, entonces se tiene que hacer”, dijo el presentador argentino.