Pati Chapoy y Gustavo Adolfo Infante competirán por el público que gusta de los espectáculos

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 25 años, “Ventaneado” se ha coronado, para muchos, como el programa de espectáculos más importante de la televisión, y aunque muchos le han tratado de hacer la competencia, el programa liderado por Pati Chapoy fue el pionero en su forma de presentar la noticia de la farándula.

Durante todo este tiempo, el programa de TV Azteca se ha sabido ganar a su público, pero también han surgido otros programas que le “han pisado los talones”, uno de ellos es “De Primera Mano”, de Imagen Televisión.

Dicho proyecto es liderado por Gustavo Adolfo Infante, quien hace más de 30 años, trabajó con Pati Chapoy en Televisa, en “El Mundo del Espectáculo” y que a partir de hoy competirá con su exjefa en el horario de transmisión, reveló Alex Kaffie.



¿QUIÉN SERÁ EL MÁS VISTO?

En su columna Sin Lisonja, el controversial periodista anunció que a partir de este lunes, “Ventaneando” y “De Primera Mano” se transmitirán a la misma hora: De 15:00 a 17:30 horas, por lo que se sabrá cuál de los dos programas es el más visto por el público.

Llegó la hora de saber cuál de los dos programas de espectáculos es el que más ve el público. Sí, a partir de hoy que 'Ventaneando' y 'De Primera Mano' competirán frontalmente en el mismo horario (de 3 a 5:30 de la tarde) ¡vamos a descubrir cuál obtiene mayor rating! Es momento de conocer si el programa liderado por Gustavo Adolfo Infante (discípulo de Patricia Chapoy Acevedo) obtiene o no más televisores encendidos que 'Ventaneando'”, escribió Kaffie.



NO SE PUEDEN VER

A pesar de que Gustavo Adolfo Infante inició como reportero de espectáculos teniendo como jefa a Pati Chapoy, hace varios días el periodista, de 56 años de edad, dejó en claro que desde hace muchos años, él y Chapoy no se hablan.

Durante una transmisión en vivo en su canal de YouTube, Infante criticó a Chapoy por la entrevista que le hizo a Enrique Guzmán después de que su nieta Frida Sofía lo señalara de abuso sexual, y la llamó “periodista de quinta”.

“¿Cómo, a un presunto abusador, a un presunto pedófilo, pederasta, a nivel nacional, te pones a chillar y a decirle que le crees? y aparte armas toda una campaña junto a este señor y cortinas de humo para distraer la atención y te vas totalmente del lado de él atacando a la nieta… me parece de quinta el periodismo que hace, pero eso ya es de cada quién”, externó Infante.



Comentario a partir del minuto 03:45

Ante los comentarios de Gustavo Adolfo Infante, Patricia Chapoy Acevedo, de 71 años, reaccionó con Mara Patricia Castañeda y dijo que cualquier persona que trabajó con ella y habla mal de su persona, especialmente si son hombres, son unos malagradecidos.

"Las personas que han trabajado conmigo, y específicamente algunos hombres o algún hombre que se expresa desagradablemente de mí, pues lo único que pienso es que es muy mal agradecido y… pues me da pena. No me detengo a investigar a qué trae en la cabeza. Simplemente creo que es un pobre hombre”, expresó Chapoy.

Cuando criticó a Pati, Gustavo Adolfo explicó que desde hace varios años no se hablan porque, según él, la también productora de televisión habló mal de él.