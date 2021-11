Pati Chapoy se subió “Al Volante” con Escorpión Dorado

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Pati Chapoy prometiera al Escorpión Dorado ser una de sus invitadas en su programa de entrevistas, la periodista de espectáculos cumplió lo estipulado y se subió “Al Volante”.

A través de su cuenta de Instagram, Pati Chapoy compartió las primeras imágenes sobre su travesía con uno de los personajes más controvertidos del mundo del espectáculo y de las plataformas digitales, quien se caracteriza por realizar entrevistas irreverentes y subidas de tono.

Lo que pocos sabían es que Alex Montiel, quien realiza el personaje de “Escorpión Dorado”, trabajó por un buen tiempo con Pati Chapoy, en TV Azteca, en el área de espectáculos, y al reencontrarse en una entrega de premios, el comediante la comprometió a que se animara a ser una de sus invitadas especiales a su programa.

El Escorpión Dorado tiene su programa de entrevistas en el canal “Peluche En El Estuche”, en la plataforma de YouTube, desde el 3 de abril de 2014, en el que cuenta con más de 8.83 millones de suscriptores.

El lunes pasado, la titular de “Ventaneando” reveló que su participación en “Al Volante con Escorpión Dorado” ya se había realizado y se esperan grandes sorpresas.

Por fin me reuní con @goldenescorpion ya verán cuanta cosa!!!”, escribió Pati.

La especialista en espectáculos posteó un par de fotos en las que posa con el famoso personaje enmascarado, provocando la emoción de los seguidores, tanto de Pati como del Escorpión, para ver cómo fue el tan esperado encuentro.



¿Cómo fue que Pati Chapoy aceptó la entrevista con Escorpión Dorado?

Fue en la entrega de premios “Elliot Awards”, donde Pati Chapoy se reencontró con el comediante Alex Montiel, quien realiza el personaje de “Escorpión Dorado” y tras recordar los inicios de su carrera, el “luchador” comprometió a Pati Chapoy frente a las cámaras de “Ventaneando”.

El conductor bromeó diciendo que la misma Pati había sido quien le había pedido que la invitara a su programa, pero después se retractó diciendo que era broma, pero a la periodista no le quedó de otra más que aceptar la invitación del comediante y dar un paseo por la Ciudad de México.

“Pronto, pronto, por supuesto que sí, claro. Pronto estaré ahí”, expresó Chapoy, mientras Alex Montiel le dijo que será un honor tenerla en su programa.

Tras presentar la noticia en una emisión de “Ventaneando”, Pedro Sola arremetió contra Escorpión Dorado, quien aseguró que le cae muy mal el personaje y le envió un mensaje a su jefa.

“No sabe en la que se mete. Yo le dije no, porque no me cae bien”, apuntó el comentarista.



¿Cómo sería el encuentro entre Pati Chapoy y el Escorpión Dorado?

Una vez que se supo que una de las periodistas de espectáculos más famosas de México se subiría “Al Volante con Escorpión Dorado”, comenzaron las especulaciones sobre cómo habría sido la dinámica del encuentro entre ambos personajes.

Hace algunos días, Pati reveló en su programa de televisión que para aceptar la invitación del Escorpión Dorado, le había puesto ciertas condiciones a Montiel.

“No se va a atrever (a hablar con majaderías) porque le puse esa condición, y le dije: ‘Aquí en tu coche, la que hace las preguntas soy yo’”, sentenció Chapoy.

Así que, de ser así, sería Pati Chapoy la que entreviste al Escorpión Dorado en su propio programa y el comediante tendría que contar sus secretos más guardados y nunca escuchados por su público, lo que incrementa más la incertidumbre entre el público por querer ver el programa.