Pati Chapoy recuerda la guerra de espectaculares entre Televisa y TV Azteca

MÉXICO.- Este 21 de enero, el programa de espectáculos de TV Azteca , Ventaneando cumplió 26 años de transmisión ininterrumpida y para celebrarlo tuvo varios invitados especiales así como algunas notas recordando momentos destacados de la historia del programa.

Al inicio de la transmisión especial, tuvo como invitado al polémico empresario Ricardo Salinas Pliego, quien grabó la lucha que Pati Chapoy y TV Azteca sostuvieron con Televisa en 1997 por supuesto robo de imágenes y videos que eran propiedad de la televisora de San Ángel . Posteriormente, los conductores del programa tuvieron otro célebre invitado y recordaron otra lucha con la competencia, una mucho más amistosa y divertida.

Se trata de la guerra de espectaculares entre las dos televisoras en 1998 y donde tuvieron que enfrentarse al ingenio de Eugenio Derbez, quien varias veces se burló de sus anuncios. Derbez estuvo invitado en el programa y recordó que en ese tiempo fue muy escandaloso que Christian Bach y Humberto Zurita se cambiaron de Televisa a Azteca por lo que fue tomado casi como un insulto que la televisora del Ajusco pusiera un espectacular promocionando la telenovela de Bach, "La Chacala", justo frente a ellos.

"Se acababan de ir Chiristian y Humberto con ustedes a Azteca entonces para Televisa que hayan puesto un espectacular con la nueva novela de Christián ahí enfrente fue una afrenta [...]. ¿Y si ponemos uno burlándonos del de Christian Bach? quedó increíble porque tú en el periférico nada más veías el de Christián Bach y ya que te ibas acercando empezaba a salir el de la chicuela, con el escote igual a Christián y ya de ahí se convirtió en un chacoteo".

El actor y comediante no solo se mofó de este anuncio haciendo su propia versión donde aparecía caracterizado como Blancanieves, sino que volvió a utilizar su personaje cuando el espectacular de TV Azteca promocionó Hechos, el noticiero de Javier Alatorre, y el de Televisa puso uno en el que se leía "Pechos", con Eugenio Derbez.

¿Derbez se brula del Papa?

Finalmente, Derbez y los conductores recordaron otras réplicas en la guerra de espectáculares, como la despedida de TV Azteca al Papa luego de su visita a México. Aunque todos estaban seguros de que Derbez no se atrevería a burlarse de esto por el respeto de los mexicanos al líder religioso, el comediante contó que se las ingenió con su anuncio que decía "conste que no he dicho ni papa".