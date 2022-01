Salinas Pliego en Ventaneando recuerda como él y Pati Chapoy le "ganaron" a Televisa

MÉXICO.- Este 21 de enero, Ventaneando celebró 26 años de transmisión ininterrumpida en TV Azteca y tuvo varios invitados especiales así como algunas notas recordando momentos destacados de la historia del programa. Al inicio de esta transmisión especial Pati Chapoy tuvo como invitado de honor a Ricardo Salinas Pliego con quien recordó la dura batalla legal que tuvieron con Televisa.

“Estos 26 años de Ventaneando tienen una historia y una que a veces damos a conocer. No nos ufanamos de ella en cuanto a que sucedió sino a cómo logramos pasar ese bache terrible porque cuando sale Ventaneando resulta que pisamos callos”, comentó Pati antes de narrar el conflicto con la televisora de San Ángel.

Aunque algunos pensaron que el empresario estaba en el foro por el puesto que tiene en la televisora, en realidad acudió al programa para recordar junto a la periodista la vez que Televisa intentó meterla a la cárcel en 1997, bajo el argumento de que habían robado sus imágenes y videos.

Chapoy aclaró que cuando vivió esta experiencia estaba aterrada por la orden de aprehensión girada en su contra y encaminó la anécdota hacia la defensa de "la libertad de expresión" de la que han hablado mucho los empleados de TV Azteca en Twitter en defensa de Salinas Pliego, a quien silenciaron en la red social.

“Les dio mucho coraje a televisos que surgiera Ventaneando. De pronto un buen día Nacho Morales me llama y me dice: ‘hay una orden de aprehensión en contra tuya’ y le dije: ‘no me digas eso, ¿y por qué?’. Me dice: ‘ya no sales de mi oficina te vamos a meter a un coche, te vamos a tapar y te vamos a llevar a tu casa’. Encajuelada. Entonces me llevan a la casa con la orden de ni asomarme por la ventana y al día siguiente recibo la llamada de Ricardo Salinas y me dice: ‘¿ya viste lo que está pasando afuera de tu casa?’”, narró Chapoy.