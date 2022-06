Pati Chapoy le pide a Alex Lora que se muera frente a las cámaras de Ventaneando

MÉXICO.- Pati Chapoy, una de las conductoras más respetadas por su profesionalismo, volvió a estar en polémica por un comentario relacionado con Alex Lora y su muerte.

Antes de iniciar una cápsula informativa sobre el cantante en la que habló de sus planes de retiro, la periodista de espectáculos aprovechó para hacer un ácido chiste en el que deseó tener la exclusiva del fallecimiento de Lora.

Vamos con Alex Lora que dice enfático: ‘No me retiro y quiero morir en el escenario’, espero que (sea) frente a las cámaras de Ventaneando”, dijo Chapoy entre la risa y el desconcierto de los otros conductores.

Sin embargo, el comentario quedó solo como un chiste y no pasó a mayores. Por su parte, Lora señaló que ya tiene un testamento preparado pues sabe que la muerte podría llegar en cualquier momento. Sobre si piensa retirarse, respondió tajantemente que no, que le gustaría morir sobre el escenario.

“Mientras pueda seguir para adelante, no hay que aflojar. Mientras no esté descompuesto, ¿para qué lo arreglamos? A mí me gustaría morirme en el escenario y la raza mentándome la madr*”, expresó.

Para allá vamos todos

Cabe recordar que Chapoy ya ha sido criticada por comentarios de este tipo, pues en 2019 publicó una fotografía de un lorito muerto con la descripción. “Buenos días, para allá vamos todos”.

El momento es muy recordado en Internet y hasta lo retomaron hace una semana, cuando Pedro Sola fue hospitalizado y la conductora compartió una imagen de él, convaleciendo en una camilla.