Paris Hilton, con nueva serie

Ciudad de México.-El mundo podrá ver a Paris Hilton en otra faceta en su nueva serie de Netflix. La primera temporada, que consta de seis episodios y se inspira en su video homónimo de YouTube, muestra a Hilton atreviéndose con todo: desde patatas fritas veganas a cannoli, junto a invitadas especiales como Kim Kardashian, Demi Lovato, Saweetie y muchas más.



"Lo primero que recuerdo de la infancia es estar sentada en la cocina con mi madre de vacaciones y cocinar con ella", presume.

Todo empezó con un video que Paris subió a YouTube preparando una lasaña durante el confinamiento, que se hizo viral. "No era más que un video divertido que grabé en casa y que no me tomé muy en serio. No tenía ni idea de que tendría tanto éxito", asegura.



El show, además, mostrará el reencuentro de Paris y Kim. "Fue divertidísimo estar juntas y probar una nueva receta", contó Hilton.