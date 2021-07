Estos son los estrenos de Netflix para agosto 2021

MÉXICO.- Un nuevo comienzo se acerca con el inicio del próximo mes, pero lo más importante para algunos son los nuevos estrenos que Netflix tiene preparado para agregar a su extenso catálogo de producciones.

Los próximos estrenos varían entre series, animes, películas, documentales, animación infantil, entre muchos otros. ¡Aquí te diremos cuáles son!

Películas:

- Creed (1/8)

- La posesión de Grace (1/8)

- Sherlock Gnomes (1/8)

- El tiempo no espera (1/8)

- Siete deseos (1/8)

- Penguin Highway: El misterio de los pingüinos (1/8)

- Moon (1/8)

- World Trade Center (1/8)

- Shiny_Flakes: El cibernarco adolescente (3/8)

- Pray Away: Reza y dejarás de ser gay (3/8)

- Ijé: El viaje (3/8)

- Nigeria, 1976 (4/8)

- Inspección (4/8)

- The Iron Bridge (4/8)

- Mudanza mortal (4/8)

- Vivo (6/8)

- Un nuevo millonario (6/8)

- Takizawa Kabuki ZERO 2020: La película (7/8)

- El instante más oscuro (9/8)

- Phil Wang: Philly Philly Wang Wang (10/8)

- Mi primer beso 3 (11/8)

- La diosa del asfalto (11/8)

- La extraña prisión de Huntleigh (11/8)

- El poder de la mafia (11/8)

- Monster Hunter: Leyendas del gremio (12/8)

- Lokillo: Nada es igual (12/8)

- Beckett (13/8)

- La búsqueda de la bomba de Hitler (15/8)

- Nazis en la CIA (15/8)

- Breve historia de la locura atómica (15/8)

- Los declaro marido y marido (16/8)

- Secretos del deporte: Pacto con el diablo (17/8)

- Memorias de un asesino: Las cintas de Nilsen (18/8)

- Diarios de intercambio (18/8)

- En el mejor momento (18/8)

- La isla negra (18/8)

- Sweet Girl (20/8)

- Una casa de locos: La película (20/8)

- The Witcher: La pesadilla del lobo (23/8)

- Plan de chicas (23/8)

- Secretos del deporte: Caitlyn Jenner (24/8)

- Bob Ross: Casualidades, traiciones y avaricia (25/8)

- Amor de verdad (25/8)

- The Old Ways (25/8)

- Remando a contracorriente (25/8)

- Alguien como él (27/8)

Series:

- Bajo cubierta en el Mediterráneo (Temporadas 1-5 - 1/8)

- 44 gatos (Temporada 3 - 1/8)

- Ovnis: Proyectos de alto secreto desclasificados (3/8)

- Del desguace a la gloria (Temporada 3 - 4/8)

- 'Cocaine Boys: Los reyes de Miami' (4/8)

- 'Control Z' (Temporada 2 - 4/8)

- 'En la cocina con Paris Hilton' (4/8)

- 'Hit & Run' (Estreno - 6/8)

- 'Nueve emociones' (6/8)

- 'Better Call Saul' (Temporada 5 - 7/8)

- 'Shaman King' (Estreno - 9/8)

- 'Los chicos del bádminton' (9/8)

- 'Secretos del deporte: La bronca entre los Detroit Pistons y los Indiana Pacers' (10/8)

- 'Necesito amor' (Estreno - 10/8)

- 'La casa de muñecas de Gabby' (Temporada 2 - 10/8)

- 'Escuadrón pastelero' (11/8)

- 'Escuela para señoritas Al Rawabi' (12/8)

- 'Fast & Furious: Espías a todo gas' (Temporada 5 - 13/8)

- 'Por siempre jamás' (13/8)

- 'Valeria' (Temporada 2 - 13/8)

- 'Nuevo sabor a cereza' (13/8)

- 'El reino vacío' (Estreno - 13/8)

- 'Las Kardashian' (Temporada 5 - 17/8)

- 'Tut Tut Cory Bólidos' (Temporada 5 - 17/8)

- 'Los vencidos' (18/8)

- 'Todo va a estar bien' (20/8)

- 'Comedy Premium League' (20/8)

- 'La directora' (20/8)

- 'Oggy Oggy' (24/8)

- 'Pororo, el pequeño pingüino' (Temporada 4 - 24/8)

- 'Clickbait' (25/8)

- 'Moteles chic' (25/8)

- 'Post Mortem: Nadie muere en Skarnes' (25/8)

- 'Edens Zero' (26/8)

- '¡Sé feliz con Marie Kondo!' (31/8)

- 'Chicas buenas' (Temporada 4 - 31/8)

- 'Física o química' (Temporadas 1-7 - 31/8)

- 'El barco' (Temporadas 1-3 - 31/8)

- 'El internado' (Temporadas 1-7 - 31/8)

Documentales y especiales:

Programas infantiles:

- Show Dogs (1/8)

- Vivo & Gaby (6/8)

- Hotel Transylvania 3: Monstruos de vacaciones (8/8)

- La casa de muñecas de Gabby: Temporada 2 (10/8)

- Rápidos y furiosos: Espías al volante - Temporada 5: Pacífico Sur (13/8)

- The Loud House: La película (20/8)

- Titipo Titipo: Temporada 2 (25/8)

- Tayo the Little Bus: Temporada 4 (25/8)

- Pororo, el pequeño pingüino: Temporada 4 (25/8)

- Reunión familiar: Parte 4 (26/8)

- Mi querido Arlo (27/8)

Posiblemente haya faltado alguno, pero Netflix se encargó de hacer un vídeo donde revela cada nueva producción que se agregará al catálogo el próximo mes de agosto del presente año. ¿Qué es lo que más anhelas ver?