"Para mi la maternidad ha sido un camino hermoso": Michelle Renaud

CIUDAD DE MÉXICO.- Michelle Renaud después de su ruptura con Danilo Carrera, con quien mantenía una de las relaciones más estables y querías en el mundo del espectáculo, ahora la actriz ha decidido enfocarse en su carrera y su papel como mamá.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la artista compartió varias imágenes a lado de Marcelo quien hasta ahora ha sido su refugio e inspiración para salir adelante de los momentos más difíciles.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Michelle aprovechó para dedicarle unas palabras a su hijo quien la ha llenado de felicidad y admitió que ha sido divertido crecer a su lado.

Marcelo. Tengo tanto que agradecer a la vida por regalarme este bebé mágico que me enseña tanto, me llena el corazón y me hace muy feliz" escribió la actriz.

Para mi la maternidad a sido un camino hermoso y muy divertido donde más que tener que sacrificar cosas puedo decir que me ha hecho crecer más como mujer y que me a ayudado a encontrar la mejor versión de mi. " escribió la actriz

En la publicación la actriz recibió un sin fin de halagos por parte de sus fanáticos que aprovecharon para hacerle saber lo bien que se le ve el nuevo "look", con su cabellera güera.

A pesar de todos los cambios que ha vivido últimamente Michelle, ha intentado mantenerse positiva en sus redes sociales donde ha compartido distintas fotografías donde se le puede ver disfrutando de su nueva etapa como soltera.

Hace unos días la actriz estuvo en 'Despierta en América' a lado de Danilo Carrera, donde confesó que si el actor se pone de novio pronto le rompería el corazón, ya que todavía se encuentra viviendo el duelo del rompimiento.

Ante estas declaraciones el artista afirmó que ambos están viviendo un proceso, porque en su relación había mucho amor y respeto y es algo que todavía comparten ambos.