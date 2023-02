Paquita la del Barrio dice que se "escapó del cielo o del infierno" tras problemas de salud

CIUDAD DE MÉXICO.- Paquita la del Barrio causó gran preocupación entre el público tras ausentarse en el evento de San Valentín programado en la Alcaldía Cuauhtémoc, por lo que hubo rumores de que la cantante estaba muy grave de salud.

Su oficina de representación emitió entonces un comunicado para aclarar que Paquita no estaba en peligro, sino que se encontraba descansado, pues había recibido un medicamento muy fuerte para el dolor de la ciática que le causó somnolencia por varias días.

El día de ayer la propia cantante grabó un audio para agradecer a sus fanáticos por su atención y sus mensajes e informarles cómo se encuentra.

“Les agradezco muchísimo a toda esa gente que ha estado al pendiente de mí, pero ya me escapé, no sé si del cielo o del infierno, realmente no les puedo decir, pero Dios me ha dado permiso de seguir existiendo”.