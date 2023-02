Paquita la del Barrio no se pudo presentar en evento por problemas de salud

Tijuana, Baja California.- Paquita la del Barrio no se pudo presentar en el evento de San Valentín programado en la Alcaldía Cuauhtémoc. La artista de 75 años se quedó dormida durante los últimos días por consumir un medicamento que causa somnolencia.

La cantante se presentaría junto a la banda El Recodo, pero esto no pudo ser posible, ya que en los últimos días presentó un dolor en la ciática y el fuerte tratamiento no le permitió asistir a su presentación, según reveló su representante, Francisco Torres.

Lo que sucedió es lo del dolor de la ciática, el miércoles ella estaba con el dolor, me dijo ‘me duele’ le dije: 'vengase a México y vamos a quitarle el dolor', me recomendaron una clínica del dolor en el Hospital ABC, le explicamos al doctor todo y dijo: 'hay que hacerle una resonancia magnética', que nunca le han podido hacer para atacar estos puntos, dijo: 'pero mientras vamos a quitarle el dolor, le vamos a poner un parchecito de un medicamento que es algo como la morfina, no precisamente morfina, y dijo: 'con eso en dos días está bien'”