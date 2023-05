Paquita habla de su acercamiento con Shakira, ¿habrá colaboración?

Ciudad de México.- Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio e intérprete de música ranchera, confesó si después de mencionarla en su última canción tuvo comunicación con la cantante colombiana Shakira.

Meses atrás, Paquita compartió un clip donde manda un mensaje en solidaridad con la colombiana quién está pasando un fuerte problema con su ex esposo Gerard Piqué, video en el que la interprete de ‘Rata de dos patas’, le cantó un pedazo del tema.

La revolución que esto causó, fue mayor a lo que se esperaba, pues enseguida los fanáticos comenzaron a especular con una posible colaboración entre ambas cantantes, las cuales al parecer comparten cosas en común, según los internautas. Pero fue la misma paquita quién confesó que si hubo tal comunicación.

Paquita revela posible colaboración

Luego de atender a la prensa, la cantante fue cuestionada sobre una posibilidad de colaboración entre las dos, por lo que no negó esa oportunidad.

‘Primero ella y después yo. No la he visto. Quién sabe, hasta que no haya algo, te puedo decir. Tú me puede decir que qué bonito se oye, pero, si no me escucho y no me gusto, de nada sirve’, comentó.

La reportera le comenta que, no se debería hacer menos ante los cambios generacionales que hay tanto en la música como en cualquier otro aspecto, porque lo que, paquita respondió contundente.

‘No, hago cosas buenas y malas, como todo el mundo’.

Y en referencia a, que nuevas generaciones estén dispuestos a escuchar su música, se dijo contenta, pues afirma que su música es para todos.

‘Yo tengo niños, niñas, que me reconocen, a donde quiera que vaya, me reconocen los niños, la gente grande. Es una música para todos. Canto cosas que, al ser humano, le dan, le gustan, eso es todo’, concluyó.