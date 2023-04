Paquita la del Barrio regresa a los escenarios: "Yo no me despedí"

CIUDAD DE MÉXICO.- Paquita la del Barrio creció como artista en los palenques, pero el pasado 2 de abril, el día de su cumpleaños 76, se presentó en la Feria de Texcoco anunciando su despedida de los escenarios.

Los problemas de salud que había padecido desde hace tiempo, derivados de una ciática y una úlcera estomacal la orillaron a tomar la decisión: “Me da pena presentarme así, pero no les podía fallar agradezco su cariño y amor, sigan orando por mí”, dijo en ese momento en presencia de sus fanáticos y su familia.

Sin embargo, el pasado fin de semana informó que todavía hay Paquita para rato, pues aseguró que mientras su salud se lo permita ella seguirá ofreciendo conciertos al público que le es fiel desde que incursionó en la música.

"Yo no me despedí, no me he despedido, (seguiré presentándome) si es posible sí", expresó en entrevista para Venga la alegría.