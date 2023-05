Clara chía y Gerard Piqué, juntos en concierto de Coldplay

Barcelona, España.- Gerard Piqué y su actual pareja Clara Chía, asistieron tomados de la mano a un concierto de la banda Coldplay en Estadio Olímpico Lluís Companys de la ciudad española, concierto al que asistieron poco más de 55 mil personas. Luego de las polémicas en las que se vio involucrado con su ex Shakira.

A este concierto, asistieron un sin fin de personalidades, pero quiénes más llamaron la atención de los asistentes fueron Clara y Piqué, caminando de lo más sonrientes sin emitir una sola declaración a quiénes los cuestionaban, luciendo un atuendo casual, él con mezclilla y una gorra, mientras que Clara lucía lentes obscuros.

La pareja, no se ha dejado ver tan constantemente en redes o en público, han sido contadas las ocasiones en las que han aparecido juntos, en enero del presente año y poco después de que la colombiana sacara tu tema más reciente Acróstico, canción que por cierto grabó con sus hijo Sasha y Milán, razón por la cual piqué amenazó con un enfrentamiento por la vía legal contra su ex esposa, pero aún no hay nada oficializado.

Este hecho, deja más que claro que la pareja no pretende esconder su relación pues al parecer se encuentran mejor que nunca, luego de que Shakira abandonara Barcelona para radicar en Miami junto a sus hijos. Además, se rumora que podría surgir la posibilidad de una boda, noticia que por supuesto aún no es confirmada.

#ACTUALIDAD | Piqué y su nueva novia son captados besándose en concierto



El futbolista fue captado besando a su novia Clara Chia Marti, con quien empezó a salir hace poco después de ser hacerse oficial la separación.



➡️ https://t.co/APbCbP2hCV #ClaraChiaMarti #clarachia #Pique pic.twitter.com/s9ODigpmQF— Periódico La Visión (@lavisionatl) August 23, 2022

¿Nueva colaboración?

Shakira y Bizarrap fueron nuevamente tendencia, ya que, la colombiana compartió hace unos días una foto junto al Dj, dónde se presume que podrían lanzar un nuevo tema juntos, por lo que, tiene a todos expectantes sobre cual será la nueva canción, que seguramente harán un éxito.