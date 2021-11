Papá de Octavio Ocaña reacciona a videos del actor: "Hay gente que quiere hacer fama; yo quiero justicia"

MÉXICO.- El padre del fallecido Octavio Ocaña, Octavio Pérez, reaccionó a los videos que se han filtrados en redes sociales donde aparece su hijo realizando algunas actividades comprometedoras, como consumiendo drogas y disparando. En el clip más reciente que se ha filtrado se ve al joven actor en un partido de futbol donde afirman que amenazó al equipo contrario con pistola en mano.

Fue a las cámaras de Ventaneando en una entrevista del pasado 18 de noviembre, que el señor Ocaña fue cuestionado sobre los videos mencionados. Dejó claro que su hijo no fue una mala persona y que lo único que se propone como su padre es conseguir justicia.

"Octavio no era eso que dicen, hay más comentarios buenos que malos, yo leo lo bueno y lo malo no me interesa. Hay gente que se quiere colgar y que se quiere hacer fama; yo quiero justicia nada más. […] La gente que habla de esas idioteces no lo conocieron. A mí no me pongan esas cosas porque no me interesan. Medios que no me ayudan, medios que no son mis amigos ni quisieron a mi hijo, es lo que te puedo decir”, comentó.