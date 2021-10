"Papá Tavo ya no va a regresar a casa": Hijo de Nerea Godínez desconoce la muerte de Octavio Ocaña

CIUDAD DE MÉXICO.- Por la tarde del 29 de octubre una triste noticia conmocionó al público y a los medios mexicanos después de informar que Octavio Ocaña murió por dos disparos mientras se encontraba en la carretera del municipio de Atizapán de Zaragoza.

Ante esta terrible tragedia, varios famosos, amigos, fans y familiares del intérprete de Benito Rivers en "Vecinos", lamentaron su pérdida y publicaron algunos de sus momentos más famosos de su participación en el programa de televisión.

Sin embargo, parece ser que una persona bastante cercana al actor aún no se ha enterado de lo sucedido.

Se trata del hijo de Nerea Godínez, la novia de Octavio Ocaña, quien compartió un emotivo mensaje en el que reconoció que no podía encontrar las palabras exactas para explicarle a su pequeño la muerte de su "papá Tavo". Y a pesar de no ser su hijo biológico, el actor se volvió como un padre para el menor y parecían tener una gran relación.

Quisiera encontrar la manera correcta de explicarle a nuestro Niño tu ausencia, la falta que harás en nuestro día a día, que su “papá tavo” ya no va a regresar a casa, tal vez no entienda aún el significado de lo qué pasó, el simplemente no volverá a verte nunca más y eso hace que mi despedazado corazón se rompa aún más", escribió Nerea.