“Me dejas muerta en vida”: Prometida de Octavio Ocaña escribe desgarrador mensaje ante la muerte del actor

CIUDAD DE MÉXICO.- Nerea Godínez, quien se comprometió en matrimonio con Octavio Ocaña, en el verano pasado, escribió un mensaje desgarrador en sus redes sociales tras enterarse de la muerte de su prometido, con quien había planeado un futuro prometedor.

Mi papi hermoso, me dejas muerta en vida… te amor, te amo, te amo, te amo, por toda la eternidad”, escribió un primer mensaje en sus historias de Instagram.

Acompañado de una fotografía en la que aparecen juntos, Nerea dejó otro emotivo mensaje que hizo llorar a sus fans y seguidores que desde que iniciaron su noviazgo, han estado al pendiente sobre la pareja.

“Lloré porque tu voz no está en al casa. Reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe en cada esquina de mi ser”, expresó la joven.

Nerea es madre de un niño de nombre André, de aproximadamente 6 años de edad y a quien Octavio amaba como si fuera su propio hijo, según algunas publicaciones, y planeaban los tres formar una hermosa familia; incluso, hay algunas imágenes donde el actor comparte divertidos momentos con el pequeño.



¿Cuándo se comprometieron Octavio Ocaña y Nerea Godínez?

El pasado 24 de junio, la pareja anunció su compromiso matrimonial con varias imágenes en las que se podía apreciar el anillo que interpreta a “Benito”, en la serie “Vecinos”, le había obsequiado a su novia.

Nerea fue quien presumió en su Instagram la hermosa argolla que su novio le dio y escribió unas cortas, pero significativas palabras para ambos.

“Por siempre sí”, expresó Nerea mientras mostraba la joya dentro de un estuche en forma de corazón.

La joven posteó otra imagen en la que Octavio y ella se dan un beso en un lugar público mientras muestra el anillo a la cámara, dejando entrever que fue el momento en que le propuso matrimonio, y lo acompañó con la palabra “I love you”.

Ocaña puso en a su prometida en los comentarios que la ama y la admira, mientras y es su mayor fan.

¿Quién era Octavio Ocaña?

El nombre verdadero del actor es Octavio Augusto Perez Ocaña y nació el 7 de noviembre de 1998.

Es conocido por su actuación en “Vecinos”, pero su carrera la inició en la telenovela “Lola, Érase Una Vez”, lo que le abrió las puertas para participar en “En Familia con Chebelo”, en la sección “Chiquillos y Chiquillas”.

Octavio Ocaña también realizó actuaciones en “La Familia P.Luche” y la película mexicana “Amor Letra por Letra”.

También te puede interesar: Octavio Ocaña, Benito en Vecinos, fue asesinado, dice Joaquín López-Dóriga