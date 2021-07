"Papá Soltero" está de regreso: Gerardo Quiroz revela los detalles

CIUDAD DE MÉXICO. – Al parecer la exitosa serie “Papá Soltero” regresará a la pantalla chica, pues el actor, locutor y productor mexicano, Gerardo Quiroz, quien participó como Miguel en la serie original, confirmó que se acercan nuevos capítulos de la producción que estuvo en emisión de 1987 a 1994.



En entrevista con TVyNovelas, el actor de 54 años reveló detalles del spin-off de la serie, la cual llevará por nombre “Soltero 25 años después”. Al ser cuestionado sobre su regreso a la actuación, Quiroz respondió:



Últimamente he regresado de manera casual; acabo de grabar feliz de la vida en ´Esta historia me suena´ para la nueva temporada, me sentí muy bien, y también meses antes en el piloto de ´Soltero 25 años después´, que estoy produciendo al lado de César Costa”, confesó.