Paolita de “Las Perdidas” denuncia acto de discriminación al ser sacada de una alberca por besarse con su novio en hotel de Acapulco

CIUDAD DE MÉXICO.-Recientemente, Paola Suárez, integrante del grupo "Las Perdidas", estuvo denunciado un acto de discriminación, el cual estuvo viviendo cuando disfrutaba de sus vacaciones en Acapulco, Guerrero, cuando le pidieron que se saliera de la alberca.

Desde su cuenta de Instagram, la influencer acusó este trato que recibió por parte de un empleado en el Hotel Emporio, donde estaba hospedada junto con su novio.

"Me acaban de sacar de la alberca del hotel Emporio, de aquí en Acapulco, porque solamente me estaba besando con mi novio", detalló.

Ante esta situación, también estuvo comentando que en tres ocasiones anteriores ya había visitado el mismo hotel y nunca había tenido ningún problema.

"Siento una tristeza horrible, porque nunca me había pasado esto y de repente llega, según, un gerente en la barra donde estaba tomando y me dice que no está permitido besarnos en la alberca", comentó.