Paolita Suarez se hace examen del VIH y revela el resultado

CIUDAD DE MÉXICO.-Paolita Suarez, del grupo Las Perdidas, ha ganado gran popularidad en las redes sociales, y hace constantemente transmisiones en vivo en su canal de YouTube y TikTok para su público.

Recientemente dijo que se había estado sintiendo mal, y detalló que se se enfermaba mucho por lo que decidió ir al doctor y realizarse unos análisis para descartar cualquier problema.

Me enfermé el 25 y el 24 de diciembre, me enfermé el 17 de febrero, entonces yo tengo amigos que me dicen que tienen años que no se enferman, entonces yo me quedé pensando ¿yo por qué me enfermaré muy seguido"?", contó Paolita en su en vivo de YouTube.