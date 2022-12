IMSS declara un 97% de derechohabientes recibiendo su tratamiento con VIH

CIUDAD DE MÉXICO.- Se informó por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que ellos brindan el tratamiento antirretroviral al 96% de 82 mil 716 derechohabientes con VIH, y de ellos 91% tienen carga viral indetectable.

Ante esto, también refirió que el número de casos nuevos de personas con VIH se ha estado manteniendo relativamente estable, al haberse registrado un promedio de 12 mil al año, esto en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, el cual se conmemora el 1 de diciembre de cada año.

Hoy 1 de diciembre es el día de la respuesta al VIH / Sida. El VIH no es una sentencia de muerte, pero vivir en Venezuela sí nos puede costar la vida. pic.twitter.com/i5h8QIjUo5

El Instituto señaló que el porcentaje de pacientes que reciben tratamiento es superior a la meta establecida por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) que es de 95%.

Fue Zoé Robledo, El director general del IMSS, quien refirió que el Instituto ha estado buscando optimizar los tratamientos antirretrovirales, la participación en campañas masivas de detección.

La prevención combinada a través de la detección en mujeres embarazadas y en población con riesgo de adquirir esta enfermedad.

Refirió que la implementación de la Profilaxis pre exposición (PrEP) y Profilaxis post exposición (PEP) universal, o herramientas como la atención del Chatbot virtual, permiten un mejor conocimiento de la población que vive con esta enfermedad.

"Se están implementando protocolos de educación, concientización para que en el IMSS no ocurra discriminación, y siempre haya un trato digno e igualitario", comentó Robledo Aburto.

El IMSS cuenta con una plataforma interactiva denominada VIH IMSS, en la página imss.gob.mx/pivihimss, donde hay información sobre surtimiento de recetas, atención a quejas recibidas, migración de servicios de salud, entre otros.

Por su parte, la doctora Sandra Treviño Pérez, jefa de Área de Programas Especiales de la División de Excelencia Clínica de la Coordinación de Innovación en Salud, destacó que 91% de los derechohabientes que tienen infección por VIH tengan carga viral indetectable, pero:

"No quiere decir que no tengan la infección, sino que los niveles son tan bajos que las pruebas estándares de carga viral que determinan la cantidad de virus en el organismo prácticamente no lo detectan".