Kimberly “La más preciosa”, denuncia que en TV Azteca la mandaron sacar del baño de mujeres

Kimberly Irene, la más preciosa, una de las integrantes de “Las Pérdidas”, recordó el incómodo momento que vivió la última vez que acudió a las instalaciones de TV Azteca.

Fue en una entrevista que tuvo en el programa “De primera mano”, el cual es encabezado por Gustavo Adolfo Infante, con el propósito de promocionar su segundo sencillo titulado “La página”, y aquí aprovecho para contar su mala experiencia vivida en esta televisora.

Todo sucedió cuando a Kimberly se le ofreció acudir al baño, estando dentro del baño le tocaron a la puerta para decirle que ella no podía estar en ese baño, puesto que “era para mujeres”, a lo que ella cuestionó a donde es que debería ir, por lo que le dijeron que la esperarían hasta que saliera.

"Van y me tocan, digo: ‘está ocupado’ y me responden: ‘tú no puedes entrar aquí a este baño’ y cuando cuestiono por qué no, me respondieron que era para mujeres”.