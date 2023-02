Wendy Guevara reaccióna a los comentarios de Manelyk González señalados de transfóbicos

HERMOSILLO, Sonora.- Hace unos días Manelyk Gonzalez subió un video a su canal de YouTube en donde usuarios aseguran realizó comentarios fuera de lugar hacia la comunidad trans.

Ella junto a su maquillista Víctor Guadarrama hablaron sobre varios puntos que fueron tomados de la peor manera para la comunidad hasta llegar al punto de una ola de comentarios negativos en su contra.

Por ello, ahora Wendy Guevara salió a responder sobre dicho tema y dio su opinión y envió un fuerte mensaje a su audiencia.

"Siempre les he dicho a todas la comunidad trans que yo no represento a nadie, a mí me gusta que me hablen como a mí me gusta", empezó diciendo debido a que Mane hace referencia a que ella imita mucho la voz de hombre.

Aclaró que ella no se ofendería si la llaman "Luis" o "Wendy" pues es su manera de pensar, asimismo dejo claro que las palabras de Mane no le importaron en lo absoluto y que reconoce que otras se sintieran ofendidas, pues han luchado mucho porque se respeten sus derechos.



