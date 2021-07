Paola Durante le responde a Benito Castro tras criticarla por la serie de Paco Stanley

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que se supiera que Mario Bezares y Paola Durante estaban planeando contar lo que vivieron tras la muerte de Paco Stanley, Benito Castro los criticó, asegurando que sólo buscaban fama, pero la exmodelo le respondió tajantemente.

Fue hace varias semanas que la mujer que fuera edecán del programa “Una Tras Otras”, de TV Azteca, en 1999, y el comediante y mejor amigo de Paco Stanley, revelaron que estaban preparando una serie en la que contaran su verdad a cerca de la muerte del conductor de televisión.

Ambos personajes han declarado en los medios de comunicación que lo que buscan es contar su verdad y su experiencia en la cárcel, al haber sido encerrados injustamente por más de un año.

Pero en una entrevista que Benito Castro otorgó “Sale el Sol”, arremetió contra Paola Durante y Mario Bezares, de quien aseguró que sólo buscan fama y quieren lucrar con la muerte de Paco Stanley.

¿Quién es esa mujer (Paola Durante)? Yo sé quién es Paco Stanley. Cuando fui a su sepelio me quedé impactado de la cantidad de gente, de cómo gritaban, cómo lloraban. Y a lo único que me remitió fue al sepelio de Pedro Infante”, externó Castro.

Quien trabajara por muchos años al lado de Stanley, aseguró que a Durante no la conoce y a Bezares sí, a quien le pidió que desistiera de la idea pero no le hizo caso.

“(A Paola) No tengo el gusto de conocerla y de tratarla. Con Mario lo hablé, pero parece que le entró por un lado y le salió por el otro. Todavía me insistió y le dije: 'No voy a venir a lucrar por unos cuantos pesos con el drama de una familia, por ningún motivo, ni me hables de eso porque me enojo’”, agregó.



“YO NO NECESITO FAMA PORQUE YA ME RETIRÉ”: PAOLA DURANTE

Luego de escuchar las declaraciones de Benito Castro, Paola Durante destacó que el actor puede pensar lo que quiera, pero le aclara que no busca fama porque no la necesita, ni mucho menos dinero, y tiene derecho a contar su verdad de las cosas.

Así como dicen otras personas: ‘Tal vez el que quiere fama es él y como nunca se le tomó en cuenta para la serie… yo no necesito fama porque yo ya me retiré, yo ya no estoy en los escenarios”, dijo.

Durante aclaró que da entrevistas a los medios por educación y siempre los apoya, pero insistió en que no necesita fama ni dinero, ya que está feliz viviendo en Puerto Vallarta y trabajó mucho para lograrlo.

“No es fama y dinero lo que busco. Simplemente lo hago porque siempre quise hacerlo, siempre lo quise contar. Creo que yo tengo derecho a contar mi historia, no la de los demás, sólo después de un suceso lo que pasó, la gran injusticia que vivimos, todo el proceso”, detalló.

La playmate indicó que lo que piense Benito Castro no le interesa y si quiere enojarse, que lo haga, está en su derecho.