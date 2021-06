Conductor de “Sale el Sol” llegó a trabajar con “un chupetón” en el cuello

CIUDAD DE MÉXICO.- Tremenda sorpresa se llevaron los conductores del matutino “Sale el Sol”, de Imagen Televisión, al descubrir que uno de sus compañeros llegó con un “chupetón” en el cuello, lo que significaba que probablemente había tenido una noche de pasión.

Durante la sección “Trapitos al Sol”, Paulina Mercado sacó a relucir que su compañero Carlos Arenas, traía tremenda marca en el cuello, misma que el día anterior no traía, y aunque intentara disimular, la “lesión” estaba muy visible… al menos, para los que estaba cerca de él.

Todo inició cuando el presentador, de 43 años de edad, platicaba cómo es que se había colado sin invitación a una boda que se realizó en una colonia de la Ciudad de México, cuando era más joven, y lo peor del caso es que no conocía a los novios ni a nadie de los ahí presentes.

Al terminar su relato, Paulina Mercado pidió la palabra y descubrió públicamente a su compañero, al estilo del programa.

“Yo nunca, nunca, he llegado a trabajar con un ‘kiki’ en el cuello”, dijo.



¿Y ESO QUÉ ES?

De momento, los conductores no supieron qué era lo que quería decir, hasta que ella misma tomó del cuello a Arenas y removió la camisa del cuello para que la cámara captara el hematoma que traía en el lado izquierdo del cuello.

¿Pueden poner la cámara aquí? Con lo que llegó Carlos Arenas, hoy en la mañana”, resaltó Paulina.

Carlos trató de justificar el “chupetón” que era muy evidente y dijo que era una lesión que le había hecho el luchador “Rush”, mientras los presentes le hacían burla y lo incitaban para que platicara la historia que había detrás de esa marca.

“Es que luego, luego la morbosidad de Paulina. Esto no es un chupetón. Ayer el luchador, el señor Rush… me agarró del cuello y se los juro…”, trató de explicar Carlos, pero no lo permitieron sus compañeros.