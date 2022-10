Paola Durante fue víctima de estafa “Me sacaron todo mi dinero del banco”

Este jueves se dio la noticia que Paola Durante fue víctima de un fraude, en el cual perdió todos sus ahorros con los que contaba en su banco. En video platico llorando como fue que sucedió todo.

La tan conocida modelo por el fallecido Paco Stabley y quien también estuvo supuestamente involucrada con la muerte del cómico, el pasado miércoles estuvo compartiendo cómo fue que cayó en una estafa, en la cual perdió mucho dinero.

En un video compartido en el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, entre lágrimas contó cómo fue que perdió todos sus ahorros.

“Me sacaron todo mi dinero del banco, me robaron todos mis ahorros. Ya metí mi reporte a Banamex, yo no sé si me van a ayudar o no. No me gusta subir cosas cuando estoy vulnerable o cuando estoy mal, pero solo quiero contarles que tengan mucho cuidado, los estafadores están peor que nunca”